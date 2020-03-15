(Havadan fotoğraflarla)  - Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı'nda onarım çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla)  - Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı'nda onarım çalışması - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla)  - Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı'nda onarım çalışması

6 saat önce

SARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

(Havadan fotoğraflarla)  - Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı'nda onarım çalışması, System.String[]
SARAYBURNU  sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Sarayburnu sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Dönemin İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da açıldı. Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarım çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre proje çalışmalarının tamamlanmasıyla anıtın etrafı çevrildi. İskele de kurulan anıtta bakım onarım çalışması başladı.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:55 Kaynak: DHA
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