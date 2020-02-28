(havadan fotoğraflarla) Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan fotoğraflarla) Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı - Son Dakika

(havadan fotoğraflarla) Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı

6 saat önce

Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı.

(havadan fotoğraflarla) Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı, System.String[]

Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay,  dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

13 PERSONEL KURTARILDI

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HASARIN BOYUTU GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan gemilerdeki hasarın boyutu havadan görüntülendi. Yan yatan gemilerden yakıt sızdığı da görüntülere yansıyor.


- İstanbul
Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:56 Kaynak: DHA
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