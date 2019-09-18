(havadan fotoğraflarla) tuzla'da polyester fabrikasında yangın (2)
1 saat önce
TUZLA'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:16 Kaynak: DHA
TUZLA'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
Deri Organize Sanayi Bölgesi
Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla
ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, alevlerin itfaiye aracına da sıçradı. Araçtaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
- İstanbul
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