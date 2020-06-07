(Havadan fotoğraflarla) - Ünversiteye ait taylar anneleriyle doğada böyle buluştu - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (MYO)'nda dünyaya gelen 9 tay, anneleri ile birlikte Avcılar Kampüsü'ndeki yetişkin taylı kısrak padoğuna bırakıldı. İÜC Avcılar Kampusü'nde son 5 ayda dünyaya gelen 9 tayın çevre adaptasyonları tamamlandıktan sonra geniş padoklarda beslenmelerine başlandı. Veterinerlik MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz , yüksekokuldaki bazı öğretim üyeleri ve görevlilerle birlikte atları tavlalarından alarak uçsuz yeşil doğa ile buluşacakları padoka kadar götürdü. Drone ile görüntülenen atlar etrafı çevrili alana bırakıldı.

ÖZGÜRCE KOŞABİLECEKLER

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, DHA muhabirine yaptığı atları padoka bırakılmadan önce yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yüksekokulumuzdaki atlarımız anneleri ile ilk kez birlikte geniş padoka çıkıyorlar. Anne ve tayların yeşil alana, doğaya koşmalarını izleyeceğiz yüksekokulumuzda 9 anne ve tayları var. Medikal, nalbant veya diğer bakım besleme dışında bundan sonraki zamanlarının büyük bölümünü padokta geçirecekler. Arap atları 3, İngiliz atları 2 yıl sonra üniversitemizi en iyi biçimde temsil etmeye başlayacak. Anne ve taylarının yanı sıra önümüzdeki yıl koşmaya başlayacak olan 2018-19 doğumlu atlarımız var. Burada sadece yarış atçılığı değil, engelli bireylerin rehabilitasyonuna, atlı okçuluğa kadar atçılığın diğer sektörlerine de birçok alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Burayı atçılık merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz."

- İstanbul