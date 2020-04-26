(Havadan fotoğraflarla) - Yasağın son gününde İstanbul'un meydanları boş kaldı - Son Dakika

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Gökyüzünde muhteşem görüntü! Ay ile yıldız geceyi aydınlattı

Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacak

ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı

Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı

Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu