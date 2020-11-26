/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum - Son Dakika

/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum

26.11.2020 12:41
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum, System.String[]

TAKSİM'de hızla yükselen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında sona yaklaşıldı.

TAKSİM'de hızla yükselen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında sona yaklaşıldı. Çalışmaların sürdüğü inşaattaki son durum havadan da fotoğraflandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi. Yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında sona yaklaşıldı. İşçileri inşaattaki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2021'in ilk yarısında tamamlanması hedeflenen AKM inşaatının son durumu, havadan da fotoğraflandı.


/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum
/havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum

mehmet ersoy, AKM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /havadan fotoğraflarla / Yeni AKM inşaatında son durum - Son Dakika


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