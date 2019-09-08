(havadan fotoğraflarla) - yenikapı'daki araçlar miting alanından çıkarılıyor
27 dakika önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.
Yenikapı miting alanında sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Gelen Sekreteri Yavuz Erkut
'un yaptığı açıklamanın ardından, miting alanına gelen şoförler araçları bulundukları yerden çıkarmaya başladı. Araçlardan bazıları, Yenikapı miting alanı yanındaki İspark
otoparkına ve Esenler Tekstilkent
'te bulunan İston A.Ş'nin otoparkına park edildi. Yenikapı miting alanının yarından sonra yapılacak bir etkinlik için yapılacak hazıklar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.
- İstanbul
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