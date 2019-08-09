(Havadan fotoğraflarla) - Yenikapı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu
1 saat önce
YENİKAPI feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
YENİKAPI feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinin başlamasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk havadan fotoğraflandı.
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