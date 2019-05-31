Son Dakika Haberleri: (Havadan fotoğraflarla) Yenikapı iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
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(Havadan fotoğraflarla) Yenikapı iskelesinde bayram tatili yoğunluğu

18 dakika önce

9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı.

(Havadan fotoğraflarla) Yenikapı iskelesinde bayram tatili yoğunluğu, System.String[]
9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı. Bavulları ile iskeleye gelenler, Yenikapı ve çevresinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle İDO'nun İstanbul'dan Bandırma, Yalova ve Bursa'ya bazı ek seferler düzenlediği öğrenildi. Akşam saatlerinde iskelede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.


- Meriç
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:46 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Güncel
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