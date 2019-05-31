(Havadan fotoğraflarla) Yenikapı iskelesinde bayram tatili yoğunluğu
18 dakika önce
9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:46 Kaynak: DHA
9 günlük Ramazan Bayramı
tatili öncesi İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO
) Yenikapı'da bulunan İskelesi'nde yoğunluk yaşandı. Bavulları ile iskeleye gelenler, Yenikapı ve çevresinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle İDO'nun İstanbul'dan Bandırma
, Yalova
ve Bursa
'ya bazı ek seferler düzenlediği öğrenildi. Akşam saatlerinde iskelede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
- Meriç
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