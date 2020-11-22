(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor

22.11.2020 10:29
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor, System.String[]

GÖREV Köpekleri Eğitmeni Göktan Eker, yetenekli sokak köpeklerine bomba-mayın tarama, enkaz arama-kurtarma gibi ön eğitimler veriyor.

GÖREV Köpekleri Eğitmeni Göktan Eker, yetenekli sokak köpeklerine bomba-mayın tarama, enkaz arama-kurtarma gibi ön eğitimler veriyor. Eğitimlerini tamamlayan sokak köpekleri, uzmanlarla buluşturuluyor.

Köpek Eğitmenleri Derneği Başkanı, görev köpekleri eğitmeni Göktan Eker, yetenekli olduğunu belirlediği sokak köpeklerini teste tabi tutuyor. Yapılan testlerde başarılı olan köpekler Eker'in Beykoz'da bulunan arazisinde ön eğitime alınıyor. Sokak köpeklerinin aldığı eğitimler arasında bomba-mayın tarama eğitimi de var, enkaz arama kurtarma eğitimi de.  O köpeklerden birisi de Luna. Luna yaklaşık 2 yıl önce sokakta bulundu. Luna'nın oyuncu kişiliğini fark eden sahipleri, onu köpek eğitmeni Göktan Eker ile buluşturdu. Yapılan testleri başarıyla geçen Luna, sahiplerinin İzmir depremi sonrasında aldığı kararla  enkaz-arama kurtarma eğitimi alıyor.

Görev köpekleri eğitmeni Göktan Eker eğitimler hakkında, "Biz 5 yıldır hayvan davranışlarını rehabilitasyonu ve aynı zamanda da sokak ve barınaklarda bu görevi almaya yönelik hayvanların seçimi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında hem kaybolan insanların koku takibi köpekleriyle bulunması, hem de bu köpekler arasından becerikli olanlarının da enkaza yönlendirerek afet ülkesi olan ülkemize bir fayda sağlamalarını hedefliyoruz. Sokaktan ya da barınaktan sahiplenerek koku takibine yönlendirdiğimiz 6 köpeğimiz var. Sokaktan sahiplenilmiş enkaz için yaklaşık 15 gün önce çalıştırılmaya başlanmış bir köpeğimiz var." şeklinde konuştu.

"EĞİTİMLER 6 AY İLE 1 SENE ARASI SÜRÜYOR"

Göktan Eker, görev köpeklerinin eğitim sürelerinden bahsederek, "Arama-kurtarma köpeklerinin eğitimleri 6 ay ile 1 sene arasında sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin eğitimi oldukça uzun bir süreç. Köpek eğitimi deyince önce onunla birlikte görev yapacak insanın eğitiminden bahsetmek gerekiyor. Hem birlikte görev yapacağı arkadaşımızın hem de köpeğimizin eğitimlerinin eş zamanlı olarak uzun bir süre devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda köpeğin alt yapısını oluşturuyoruz. Önce eğitim yeterlilik testlerine giriyorlar. Bunu da ülkemizde AFAD yapıyor. Başarılı olduktan sonra görev yeterlilik test ve sınavlarına giriyorlar. Burada da başarılı olduktan sonra görevlere gidebiliyorlar. Bildiğim kadarıyla ülkemizde enkazlarda aktif olarak görev yapan 30-40 arası köpeğimiz var." İfadelerini kullandı.

"KÖPEĞİN BURNUNA ALTERNATİF BİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLMEDİ"

Enkaz arama köpeklerinin öneminden bahseden Eker, "Teknoloji giderek ilerliyor ama hala köpeğin burnuna alternatif bir teknoloji gerçekleştirilemedi. Belki ilerleyen dönemlerde olacak. Geliştirilmiş olsa bile bir köpeğin dostluğunu, sevgisini ve sadakatini hiçbir makine sağlayamayacak. Dolayısıyla bizim hala arama kurtarma köpeklerine ihtiyacımız var. Köpeklere biz bunu zorla yaptırmıyoruz. Bunu bir oyun olarak görüyorlar. Enkaz üzerinde bir oyun şekliyle arama yapıyorlar ve sanki oyuncaklarını arıyor gibiler. Aslında buldukları insanın ona oyuncak verdiğini düşünüyorlar. Bu alternatifi olmayan köpeklerin enkazın altındaki insana ait kokunun enkazın değişik bölgelerden çıkması vasıtasıyla havlayarak haber vermesi üzerine kurtarma ekipleri kazazedeyi enkazdan çıkarıyor" dedi.

HAREKETLİ VE OYUNCU

Sahipleri tarafından getirilip enkaz arama eğitimine başlanan sokak köpeği Luna hakkında bilgiler veren Eğitmen Eker, "Genç bir eğitmen arkadaşımıza gelmiş köpeğimiz. 'Biz bunu sokakta bulduk ne yapabiliriz?' diye. İlan vermişler sonunda sahip bulunamayınca da eğitmen arkadaşımız evinde bakmaya başlamış. Köpeğin biraz hareketli ve oyuncu olduğunu anlayınca da test etmek için bize getirdi. 20 gün önce ilk tespitini yaptık. Baktık köpekte bir cevher var. Biliyorsunuz arama kurtarma köpekleri havlayarak yeri belli ediyor. Önce havlama çalışmalarına başladık. Köpeğimiz yavaş yavaş öğreniyor. İnşallah arama kurtarma birimlerimize bu köpeğimizi kazandırmak istiyoruz" dedi.

KIZILTAŞ: ENKAZ ARAMADA BAŞARILI OLACAK

Sokakta bulunan Luna'yı sahiplenen köpek oteli sahibi Halil İbrahim Kızıltaş ise, "Luna bize bir üyemiz tarafından geldi. Sokakta bulunmuştu sahiplendirmek istiyorduk. 15 köpeklik sürümüze katıldı. Luna'nın en başta böyle harika özellikleri olduğunu bilmiyorduk. Zamanla özel çalışmalara yönlendirdiğimizde olağanüstü sonuç verdi. Eğitmenlerinin etkisiyle Luna bugünlere geldi. Baktığımız zaman hiçbir ırksal özelliği olmayan sıradan bir köpek. 2 yıldır birlikte yaşıyoruz. Salonumuzda yaşayan 15 köpeğimizden birisiydi. Burada Göktan Bey vasıtasıyla bu tarafa yönlendirebileceğimizi öğrendik. Geçtiğimiz hafta koku üzerine çalıştık. Bu hafta ülkemizde gündeme gelen üzücü deprem olayından dolayı enkaz arama çalışmalarına yönlendirildi. Sanırım bunu da başaracak. Luna harika bir çocuk olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor
(Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor

Arama Kurtarma, oyunlar, Bomba, Mayın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) - Yetenekli sokak köpeklerini zor görevler için eğitiyor - Son Dakika


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