/havadan fotoğraflarla / Yolcu sayısı yüzde 83 düştü; otogarlarda sessizlik hakim - Son Dakika

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/havadan fotoğraflarla / Yolcu sayısı yüzde 83 düştü; otogarlarda sessizlik hakim
7 saat önce
KORONVİRÜS önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti.
KORONVİRÜS önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti. İstanbul
'da otogarlardaki sessizlik hakim. Otogarlardaki son durum havadan da görüntülendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü açıkladı. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Harem Otogarı en sakin günlerini yaşıyor.
Harem otogarda yazıhane görevlisi Emirhan Demirok, "Ne yolcu var, ne araba var. Hani
eski Harem. İnsanlardan burada adım atamıyorduk. Şimdi bomboş" dedi.
33 yıldır otogarda çalıştığını belirten Ömer Günaydın ise, "33 yıldır Topkapı, Esenler, Harem otogarda çalışıyorum bu kadar sessiz görmedik" ifadesini kullandı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:43 Kaynak: DHA
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