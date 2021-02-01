(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR - Son Dakika
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(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

01.02.2021 12:05
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

İSTANBUL'da fırtına sebebiyle kıyıya oturan Zeytinburnu önlerindeki 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi 3. gününde kurtarılmayı bekliyor.

İSTANBUL'da fırtına sebebiyle kıyıya oturan Zeytinburnu önlerindeki 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi 3. gününde kurtarılmayı bekliyor. Geminin son hali drone ile havadan da görüntülendi.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçen cuma günü, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Yaşananların ardından karaya oturan gemi 3. gününde kurtarılmayı bekliyor.

Görüntü dökümü:

---------------Karaya oturan gemiden görüntü-Geminin havadan görüntüsü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
(Havadan görüntülerle) - ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
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Kaynak: DHA

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