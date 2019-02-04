Havadan Görüntü) İstanbul'da "İkinci Yarıyıl" Trafiği
23 dakika önce
Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - / İSTANBUL DHA 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN -/ İSTANBUL DHA
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul
'da trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah
erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa
yönünde durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.00 sıralarında yüzde 50 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:51 Kaynak: DHA
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