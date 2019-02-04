Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntü) İstanbul'da "İkinci Yarıyıl" Trafiği

Havadan Görüntü) İstanbul'da "İkinci Yarıyıl" Trafiği

23 dakika önce

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - / İSTANBUL DHA 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Havadan Görüntü) İstanbul'da
Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN -/ İSTANBUL DHA 

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. 

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.00 sıralarında yüzde 50 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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