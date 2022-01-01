Üye Girişi
(Havadan görüntü) İSTANBUL'DA TAKSİMETRE GÜNCELLEME KUYRUKLARI - Son Dakika

(Havadan görüntü) İSTANBUL'DA TAKSİMETRE GÜNCELLEME KUYRUKLARI

01.01.2022 13:53
(Havadan görüntü) İSTANBUL'DA TAKSİMETRE GÜNCELLEME KUYRUKLARI

Zeki GÜNAL / -İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

Zeki GÜNAL/ -İSTANBUL'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruğu oluşturdu.

Görüntü dökümü:

(Ek görüntü)-Taksi kuyruğunun havadan görüntüsü----------------------Taksi kuyrukları-Röportaj-Detaylar


YORUMLAR
500

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntü) İSTANBUL'DA TAKSİMETRE GÜNCELLEME KUYRUKLARI - Son Dakika


Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç         
11:12
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı         
09:35
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
07:21
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26

Son Dakika Haberleri
13:49 Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı
13:16 Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı
13:13 Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı
12:55 Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
12:42 Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı
12:38 Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada
12:13 50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar saniye saniye kamerada
12:08 MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü
12:07 Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti
12:06 İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 13:58:25. #1.11#
SON DAKİKA: (Havadan görüntü) İSTANBUL'DA TAKSİMETRE GÜNCELLEME KUYRUKLARI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement