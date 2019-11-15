Son Dakika › Güncel › (havadan görüntü) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (1) - Son Dakika
(havadan görüntü) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (1)
7 saat önce
OKULLARIN ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:19 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - OKULLARIN ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 67 seviyelerinde.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Bostancı D-100'den görüntü
-Yenibosna D-100 havadan
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti