Son Dakika Haberleri: (havadan görüntü) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (1)
Son Dakika Güncel (havadan görüntü) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (1) - Son Dakika

(havadan görüntü) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (1)

7 saat önce

OKULLARIN ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu.

(havadan görüntü) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (1), System.String[]

İstanbul DHA - OKULLARIN ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 67 seviyelerinde.

Görüntü Dökümü:

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-Bostancı D-100'den görüntü

-Yenibosna D-100 havadan


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:19 Kaynak: DHA
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