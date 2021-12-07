Viyadükte korku dolu anlar - 3 - Son Dakika

Viyadükte korku dolu anlar - 3
07.12.2021 17:41
TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.
TEM Otoyolu Bağcılar
Mevkii Mahmutbey
Viyadüğü'nde cezaevi minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana geldi. Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikteki viyadükten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüs yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından kurtarıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik akışı normale döndü.
- İstanbul
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