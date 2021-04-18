Demirdöven Barajı'nın mest eden bahar manzarası - Son Dakika

Demirdöven Barajı'nın mest eden bahar manzarası

Demirdöven Barajı'nın mest eden bahar manzarası Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Demirdöven Barajı havadan görüntülendi.

Demirdöven Barajı'nın mest eden bahar manzarası ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Demirdöven Barajı havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen baraj eşsiz manzarasıyla nefes kesti. Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Tımar Çayı üzerine 1986-1996 yılları arasında sulama yapmak amacıyla kurulan Demirdöven Barajı, eşsiz görüntüsüyle nefesleri kesiyor. Bahar aylarının gelmesiyle beraber daha da güzelleşen baraj, Pasinler ilçesinde yaşayan çiftçilerinde su kaynağı oluyor. Tımar Çayı üzerine inşa edilerek çiftçilerin su ihtiyacını gideren Demirdöven Barajı'nın suyu ise 83 kilometre kare alana ulaşıyor. Öte yandan hayvanlarını otlatmak için baraj çevresine gelen çobanlarda, hayvanların su ihtiyacını barajdan gideriyor.

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