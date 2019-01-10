Havadan Görüntülenen Gaga Gölü Kar Manzarasıyla Hayran Bıraktı
36 dakika önce
Havadan görüntülenen Gaga Gölü kar manzarasıyla hayran bıraktıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü kar manzarası ile herkesi hayran bıraktı.
Havadan görüntülenen Gaga Gölü kar manzarasıyla hayran bıraktı
ORDU - Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde bulunan Gaga Gölü kar manzarası ile herkesi hayran bıraktı.
Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Gaga Gölü kış aylarında muhteşem kar manzaralarına ev sahipliği yaptı. Havzasında bulunan Sefaköy
, Karataş
ve Yassıtaş Mahalleleri havadan görüntülendi.
Özellikle turizm alanında Fatsa ilçesinin en büyük gözdesi olan Gaga Gölü'ndeki manzarayı görmek isteyen vatandaşlar da buraya akın ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekiniyorlar.
Yerli ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Gaga Gölü kış mevsiminde ziyaretçilerine birbirinden güzel manzaralar sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:55 Kaynak: İHA
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