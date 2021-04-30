Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi

30.04.2021 00:24
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında polisin uygulaması havadan görüntülendi.

Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında polisin uygulaması havadan görüntülendi. Sürücülerin tek tek GBT ve izin belgeleri kontrol edildi. Üzerindeki arama sonucunda şeker kutusu içinden metanfetamin uyuşturucu maddesi çıkan sürücü Osman F.ve yanındaki arkadaşı Semra Y.(16), gözaltına alındı. Özel güvenlik kıyafeti giyen sürücü gencin, kıyafetinin babasına ait olduğu ortaya çıktı. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşına toplam 10 bin 798 TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri İnegöl girişinde tam kapanma nedeniyle uygulama yaptılar. Araçlar tek tek durdurularak sürücülerin izin belgeleri sorgulandı.

Polis ekipleri şüphelendikleri 16 KJA 31 plakalı otomobili durdurdular. Ekipler, sürücü Osman F. ve yanındaki arkadaşı Semra Y.'nin üzerine arama yaptılar. Yapılan aramada sürücü üzerinden çıkan şeker kutusu içinde metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ve maske takmadığı için 900 TL, Sürücü yanındaki genç kıza ise sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi

Sokağa Çıkma Yasağı, Uyuşturucu, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tam kapanmada polis uygulaması: Bir otomobilde şeker kutusu içinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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