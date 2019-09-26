Son Dakika Haberleri: (havadan görüntüler) deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti
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(havadan görüntüler) deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti.

(havadan görüntüler) deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti, System.String[]
- İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi


Görüntü dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE PARKLAR
-Bekleyen vatandaşlar
-Röpler
-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:43 Kaynak: DHA
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