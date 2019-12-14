(HAVADAN GÖRÜNTÜLER) DEV GEMİLER PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) DEV GEMİLER PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Son Dakika

(HAVADAN GÖRÜNTÜLER) DEV GEMİLER PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ

6 saat önce

300'er metre boyundaki 2 geminin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLER) DEV GEMİLER PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ, System.String[]

300'er metre boyundaki 2 geminin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-Ali AKSOYER

Dev konteyner gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde ilk olarak Hong Kong bayraklı 300 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde konteyner gemisi 'Maersk Kıthıra' girdi. Yaklaşık bir saate Arnavutköy açıklarına ulaşan dev gemiyi sahilde bulunan bazı vatandaşlar ilgiyle izledi. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan konteyner gemisi Avcılar Ambarlı limanına yük boşaltmak için Marmara denizinde yol aldı.

İKİNCİSİ DAHA BÜYÜK

Ardından Boğaz'a aynı yönde 300 metre uzunluğunda 49 metre genişliğinde Liberya bayraklı devasa konteyner gemisi  'CMA CGM Congo'  girdi. Bazı vatandaşlar dev gemiyi cep telefonları ile görüntülerken bazı vatandaşlar da konteyner gemisini şaşkınlıkla izledi. Boğaz geçişini tamamlayan dev gemi Yunanistan'a gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilere İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntüyle 'CMA CGM Congo'nun geçişi

-İlk konteynır gemisinin boğaz geçişi

-Gemiden genel ve yakın detaylar

-İkinci geminin FSM Köprüsünden altında geçişi

-İkinci konteynır gemisinden genel ve yakın detaylar

-Bazı vatandaşların dev gemiyi izlemesi

-Bazı vatandaşların cep telefonu ile görüntülemesi


İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
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