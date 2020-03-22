(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER - Son Dakika

(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER

6 saat önce

Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER, System.String[]

Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

"Evde Kal" çağrılarına uymayan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Maltepe sahiline geldi. Kimileri sahilde yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan Maltepe sahilindeki hareketlilik


- İstanbul
Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:54 Kaynak: DHA

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