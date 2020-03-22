(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER - Son Dakika

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(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER
6 saat önce
Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
"Evde Kal" çağrılarına uymayan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Maltepe
sahiline geldi. Kimileri sahilde yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan Maltepe sahilindeki hareketlilik
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
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