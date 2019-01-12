Havadan Görüntüler) Halkalı-Gebze Banliyö Hattında Kaza: 3 Yaralı
1 saat önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHAFlorya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Florya'da Halkalı- Gebze
banliyö tren hattında test sürücüsü sırasında kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya'da çarpıştı. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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(HAVADAN GÖRÜNTÜ)
-Olay yerinin havadan görüntüsü
(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:26 Kaynak: DHA
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