(havadan görüntüler) İSTANBUL MEYDANLARI BOŞ KALDI - Son Dakika

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(havadan görüntüler) İSTANBUL MEYDANLARI BOŞ KALDI
11 dakika önce
İstanbul DHAKoronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrılarıyla İstanbul'un meydanları boş kaldı.
İstanbul DHA Koronavirüs
salgını nedeniyle "evde kal" çağrılarıyla İstanbul'un meydanları boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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- Galata
köprüsü
- Sultanahmet
meydanı
-Eminönü meydanı
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:54 Kaynak: DHA
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