(havadan görüntüler) MAHMUTBEY KAVŞAĞI TARİHİNİN EN BOŞ GÜNÜNÜ YAŞIYOR - Son Dakika

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(havadan görüntüler) MAHMUTBEY KAVŞAĞI TARİHİNİN EN BOŞ GÜNÜNÜ YAŞIYOR
13 dakika önce
İSTANBUL'da günün her saatinde yoğun trafik olan Mahmutbey kavşağı en boş gününü geçiriyor.
İSTANBUL'da günün her saatinde yoğun trafik olan Mahmutbey kavşağı en boş gününü geçiriyor.
İstanbul'da yoğun trafiğin simgelerinden biri olan Mahmutbey kavşağı sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı. İstanbulluların uzun araç kuyruklarıyla görmeye alıştığı kavşakta görevli olan bir kaç araç dışında başka araç görmek mümkün değil.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:29 Kaynak: DHA
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