(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÖNÜNDE POLİSLER İSTİKLAL MARŞI OKUDU - Son Dakika

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÖNÜNDE POLİSLER İSTİKLAL MARŞI OKUDU
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri, 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı için 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri, 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı için 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Kemal Tosun Yerleşkesi'ndeki polisler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yerleşke binasına Türk Bayrağı ve Atatürk resmi astı. Polisler motosikletleriyle beraber yerleşke önüne çıktı. Saat 19.19'da Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez'in de katılımıyla polisler, İstiklal Marşı'nı okudu. O anlar havadan görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 09:03 Kaynak: DHA
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