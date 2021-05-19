19 Mayıs bisiklet turu Ayasofya'dan başladı - Son Dakika

102 bisiklet sporcusunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şehir turu Ayasofya'dan törenle başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs'ın 102. yılına özel 102 sporcunun katıldığı etkinliğin startını verdi.

Tören öncesi Vali Yerlikaya sporcularla sohbet etti. Daha sonra 13 yaşındaki basketbolcu Eçrin Mart bir top sektirme gösterisi yaptı. Vali Yerlikaya, Ayasofya'dan başlayan ve Dolmabahçe Sarayı'nda bitecek olana 21 kilometrelik bisiklet turunun startını verdi.

Törende bir top sektirme gösterisi yapan Galatasaray U13 takımında basketbol oyuncusu 13 yaşındaki Eçrin Mart, "Hem babam basketçi, hem de benim içimde olan bir tutku var. O yüzden basketbola adadım kendimi. Çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi. Mehmet Büyüksoy, "Atamızı böyle her fırsatta anmak isterim ve onun bayramlarını. Onu unutmamak ve unutturmamak adına yapılan her şeyde varım" diye konuştu. Parkurun en küçüklerinden 10 yaşındaki Aslı Güneş, "Buraya 19 Mayıs'a geldiğim için mutluyum, hem burada bisiklet için spor da yapmış oluyoruz" dedi.

MISIR İKRAM ETTİ Törenin ardından Vali Ali Yerlikaya, Sultanahmet Meydanı'nda bulunan vatandaşlarla ve turistlerle sohbet etti. Yerlikaya burada bulunan bir mısır tezgahına giderek kendisini takip eden gazetecilere ve vatandaşlara mısır ikram etti.



- İstanbul