(Havadan fotoğrafla) Anadolu yakasında meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasından sonra kırmızı kategoriye giren illerde tekrar uygulamaya konulan hafta sonu kısıtlamalarının ilk gününde İstanbul Anadolu yakasındaki meydanlar boş kaldı. Kadıköy ve Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoriye giren 58 ilde hafta sonu tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. İstanbul'da da uygulamanın ilk gününde Kadıköy ve Üsküdar Meydanı boş kaldı. Meydanları sadece işe giden bazı vatandaşlar kullandı.

POLİS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Kısıtlama gününde işe giden vatandaşların yanında polisler de görev başındaydı. Başta meydanlar olmak üzere uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, kısıtlama denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürdü. Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik kontrolü ile birlikte vatandaşların izinlerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında kurallara uymayanlara ceza kesildi.