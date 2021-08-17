ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILAN LALELİ'DE ESNAF KARARDAN MEMNUN - - Son Dakika

İSTANBUL'un Tarihi Yarımda'da bulunan önemli semtlerinden Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Esnaf, yayalaştırmadan memnun olduğunu dile getirdi.

Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi olan ve her gün dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatıldı. Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. Dün hayata geçirilen kararla birlikte, cadde ve sokaklarda esnaflık yapan vatandaşlar durumdan memnun olduklarını belirttiler.

"ARAÇLAR OLMADIĞI İÇİN KAVGA, GÜRÜLTÜ OLMUYOR"

Bölgede faaliyet gösteren otelin müdürü Tamer Kanar, "Alınan karar bizim için de iyi oldu. Araçlar olmadığı için kavga, gürültü olmuyor. Tüm firmaların plakaları kayıtlı. Plakayı tanıtarak içeri girebiliyorlar. Tanımlı olan esnaf araçları, gün içerisinde de girebiliyorlar. Sadece yabancı araçlar giremiyor. Turistler için de iyi oldu. İnsanlar birbirlerine çarpmadan yürüyebiliyor. Herkes memnun" dedi.

"TURİSTLER DE ESNAFLAR DA ÇOK MEMNUN"

Giyim mağazası işletmecisi Yusuf Erdal, "Turistler, rahat rahat gezip, dolaşıyorlar. Araç olunca yoğunluk oluyor. Müşteriler karşıdan karşıya geçemiyor. Rahatsız oluyorlar. Turistler de esnaflar da çok memnun. Esnaflara girişlerde müsaade ediyorlar. İşimizi halledip çıkıyoruz" diye konuştu.