Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI  (3)
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI  (3)

(havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI  (3)

6 saat önce

İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

(havadan görüntülerle) ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI  (3), System.String[]

Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Yangının fabrikada sandalye imalatı yapılan 3. katta başladığı öğrenildi.  Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi. İtfaiyenini yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Yangının havadan görüntülenri


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:38 Kaynak: DHA
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