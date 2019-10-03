(havadan görüntülerle) arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı
2 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:45 Kaynak: DHA
Taylan ERGÜN - İstanbul
DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy
'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı.
Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen depremde, İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinde hasar oluştu. Minarenin yıkımı için bu sabah vinçler getirildi. Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği belirtiliyor.
Yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin çalışması
-Minarenin havadan görüntüleri
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