(havadan görüntülerle) ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNİN İSKELETİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı. Son durum havadan da görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor.

- İstanbul