Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe Plajı'na adeta akın etti. Aileleri ile birlikte piknik yapıp denize giren vatandaşlar büyük bir yoğunluk oluşturdu, plajda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Atlı polis ekibi koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği atlı polis birliklerinin vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sıklıkla devriye gezecekleri öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › (Havadan fotoğraflarla) Atlı polislerden Küçükçekmece sahilinde denetim - Son Dakika