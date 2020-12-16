Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor - Son Dakika

AVCILAR'da yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken binada kalan 3 aileye eşyalarını alma izni verildi. Balkonların semt pazarının kurulduğu günde çökmemesi büyük şans olarak nitelendirildi.

Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta 1984 yılında yaptırılan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak henüz yıkım için ruhsat verilmeyen 5 katlı sitenin 4 ve 5'inci kat balkonları korkuluklar sökülürken yıkıldı. İki işçinin düşerek ağır yaralandığı olayda balkonların yapımında kullanılan demirlerin büyük korozyona uğradığı ve standartların çok altında kalınlıkta olduğu belirtildi. Olaydan sonra mühürlenen binada oturan 3 aileye bugün eşyalarını almaları için izin verildi. Aileler eşyalarını kamyonet ve özel otomobillere doldurarak binadan ayrıldı.

SEMT PAZARI BU SOKAKTA KURULUYORDU