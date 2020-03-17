(havadan görüntülerle) AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR - Son Dakika

(havadan görüntülerle) AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR

6 saat önce

UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

(havadan görüntülerle) AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR, System.String[]

Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüslerin gelişi

-İnenler

-Yurda girmeleri

-Havadan görüntüler


İstanbul, Türkiye, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:07 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: (havadan görüntülerle) AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR - Son Dakika
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