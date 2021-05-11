(Havadan görüntülerle) AYAMAMA YAŞAM VADİSİ İSTANBULLULARA NEFES ALDIRACAK - Son Dakika

İSTANBUL sınırları içerisinden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarının 2022 yılının Haziran ayında bitmesi planlanıyor. Çalışmaların bitmesiyle İstanbul, 1 milyon metrekare aktif yeşil alan kazanacak.

İstanbul'da önceki senelerde birçok taşkın haberleri ile adını duyuran Ayamama Deresi, İSKİ'nin 2020 yılında başlattığı etüt çalışmalarıyla birlikte ıslah ediliyor. Çalışmaların bitmesiyle olası su taşkınlarına ve atık su kaynaklı kötü kokuların önüne geçilecek. İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilk etapta 200 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılırken, proje sonunda bu rakam 1 milyon metrekareye ulaşacak. Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy'den geçen Ayamama Deresi ıslah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte "Ayamama Deresi Yaşam Vadisi" ismini alacak. Proje 4 etaptan oluşacak ve bitmesiyle birlikte Marmara Denizi ile D-100 Karayolu'nun kuzeyi arasında kesintisiz yaya ve bisiklet yolu bulunacak. Ayrıca derenin çevresinde bulunan yeşil alanlar etkinlik alanı olacak. Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy arasında kesintisiz ulaşım Rauf Orbay Caddesi, Marmaray Banliyö Hattı ile Çobançeşme Kavşağı'na yapılan alt ve üst geçitlerle sağlanacak.

"AYAMAMA DERESİ YENİ BİR YAŞAM ALANI HALİNE GELİYOR"

Ayamama projesinin İstanbul'a nefes aldıracağını söyleyen İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kentin 15 bölgesinde yer alan vadilerden en dikkat çekeni, Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinden geçen Ayamama Deresi Yaşam Vadisi. Yakın geçmişe kadar sel ve taşkınlarla gündeme gelen Ayamama Deresi'nin ıslahını tamamlayan İBB, şimdi ise Yaşam Vadisi projesiyle Ayamama çevresini, tüm İstanbullara nefes aldıracak yeni bir yaşam alanı haline getiriyor. Projeye göre dere çevresinin kuzeyi, etkinlik alanı şeklinde tasarlanırken; güneyi ise yaya ve bisiklet ulaşımına olanak veren yeşil alanlar olacak. Projenin en önemli noktalarından biri Marmara Denizi ve D-100 karayolu kuzeyi arasında kesintisiz yaya ve bisiklet yolunun sağlanacak olmasıdır. Rauf Orbay Caddesi, Marmaray Banliyö Hattı ve Çobançeşme Kavşağı ile kesintiye uğrayan erişim, alt geçit ve yaya köprüleri ile yeniden sağlanacak. Bu sayede insanlar Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinden Marmara Denizi'ne kesintisiz ulaşabilecek. 4 etap şeklinde programlanmış olan Ayamama Yaşam Vadisi tamamlandığında ise İstanbul 1 milyon metrekarelik yeni aktif yeşil alan kazanmış olacak" dedi.

İMAMOĞLU PROJEYİ DEFALARCA YERİNDE İNCELEMİŞTİİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da önem verdiği projeyi defalarca yerinde incelemiş, "Ayamama'ya bugüne kadar hor davranıldı. Hor görüldü burası. Bundan sonra Ayamama'ya, İstanbul, kurumlarıyla beraber iyi davranacak tüm belediyeleriyle beraber; başta Büyükşehir olmak üzere. O da bize iyi davranacak" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü dökümü: -----------------------------Ayamama deresi ıslah çalışmaları -Ayamama deresi çevre düzenlemesi -Ayamama deresi hava görüntüleri -Haber detay

- İstanbul