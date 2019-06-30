(Havadan Görüntülerle) Aydos Ormanı'nda yangın
1 saat önce
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:17 Kaynak: DHA
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.
Aydos Ormanı Sultanbeyli
mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ormana Yakacık
ve Sultanbeyli itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve helikopterle de havadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.
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