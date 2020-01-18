(havadan görüntülerle)- BAĞCILAR'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA BORU PATLADI, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI. - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle)- BAĞCILAR'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA BORU PATLADI, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI. - Son Dakika

(havadan görüntülerle)- BAĞCILAR'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA BORU PATLADI, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI.

6 saat önce

BAĞCILAR'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı.

(havadan görüntülerle)- BAĞCILAR'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA BORU PATLADI, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI., System.String[]
BAĞCILAR'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği Gülbahar Caddesi göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı. Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bağcılar Kaymakamlığı da, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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YENİ GÖRÜNTÜ

-Bölgenin ve çalışmaların havadan görüntüsü

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-Trafiğe kapatılan Gülbahar Caddesi

-Altyapı çalışmalarının yapılığı sokak

-Genel ve detay görüntüler

18.01.2020 - 05.56 Haber Kodu : 200118019

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- İstanbul
Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
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