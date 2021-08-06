Havadan fotoğraflarla // Bakırköy'de kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı -2 - Son Dakika

Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı

Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor