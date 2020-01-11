(Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (3) - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (3)

7 saat önce

-İtfaiye aracı devrildi.

(Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (3), System.String[]

- İtfaiye aracı devrildi.

Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE-Alper KORKMAZ/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yoğun duman çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangına müdahale etmeye gelen bir itfaiye aracı devrildi.

Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bir itfaiye aracı devrildi.  İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Yükselen dumanlar


Başakşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
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