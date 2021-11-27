BAŞAKŞEHİR'DE MAHALLEYE GİDEN TEK YOL KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜM ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika

(havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE MAHALLEYE GİDEN TEK YOL KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜM ALANINA DÖNDÜ

Emin YEŞİL-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'de bulunan boş bir arazi, kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. 15 hanenin yaşadığı yere ulaşım için kullanılan tek yol, kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapanma noktasına geldi. İnşaatlardan çıkan kamyon ve kamyonetler, boş buldukları alana atıklarını bırakırken, mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 15 ailenin yaşadığı noktaya giden tek yol ve çevresi, kaçak hafriyatçıların döküm sahasına dönüştü. Atıkların içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından rahatsız. 15 yerleşkenin bulunduğu noktaya giden tek patika yol, kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapanma noktasına gelirken, bırakılan atıklar drone ile havadan görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden Kasım Argun, "Bu mahallede gece saatlerinde hafriyat kamyonları gelip, kaçak hafriyat döküyorlar. Peşlerinden gittiğimiz de ise küfür edip uzaklaşıyorlar. Gece saatlerinde döküp kaçmışlar. Çoluk çocuk bugün okula gidemedi. Sıkıntı içerisindeyiz. Biran önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Buradan başka bir yol kullanılamıyor. Ana yola bir tek burası bağlıyor. Buranın bu şekilde olması bizim için ve çocuklar için gerçekten sıkıntılı bir durum. Hiçbir şekilde ulaşım olmadığı için burada bir yangın olsa hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek" dedi.