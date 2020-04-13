(havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOL ÇALIŞMALARINDA SON DURUM - Son Dakika

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(havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOL ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
16 dakika önce
İlk etabı 20 Nisan'da açılacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol çalışmalarındaki son durum görüntülendi.
İlk etabı 20 Nisan'da açılacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol çalışmalarındaki son durum görüntülendi.Başakşehir Şehir Hastanesi yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılmaya başlandı. 2 bin 682 yataklı olacak hastanenin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete açılacağının duyurulmasının ardından yol çalışmaları hız kazandı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanırken, hastaneye giden yolların açılış gününe kadar tamamlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarının devam ettiği görüldü. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:51 Kaynak: DHA
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