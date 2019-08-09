Son Dakika Haberleri: (Havadan Görüntülerle)BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU
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(Havadan Görüntülerle)BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

13 dakika önce

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

(Havadan Görüntülerle)BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU, System.String[]

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey Gişeler Edirne istikameti, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Mahmutbey gişelerden trafik görüntüsü
-FSM'den havadan trafik görüntüsü


- İstanbul
Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:59 Kaynak: DHA
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