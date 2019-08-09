(Havadan Görüntülerle)BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU
13 dakika önce
Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:59 Kaynak: DHA
tatillerini İstanbul
dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey
Gişeler Edirne
istikameti, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara
istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Mahmutbey gişelerden trafik görüntüsü
-FSM'den havadan trafik görüntüsü
- İstanbul
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı