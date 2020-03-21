(havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM - Son Dakika

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(havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM
6 saat önce
Belgrad ormanına gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.
Belgrad ormanına gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.
Piknikçiler dünden bu yana Belgrad Ormanı'na akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın piknik ve mangal yasağı getirmesine rağmen İstanbullular, Ormana
gelmeye ve mangal yapmaya devam ediyor. Ormandaki kalabalık öğleden sonra daha da arttı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kalabalık, masalara oturdu. Belgrad Ormanı'na pikniğe gelenlerin bir çoğunun mangal yapmaya devam etmesi ise dikkat çekti.
Görüntü Dökümü:
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Mangal yapanların görüntüsü
Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)
Piknikçilerin görüntüsü
Ormanın girişindeki araç kuyruğundan görüntüler
Detaylar
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:12 Kaynak: DHA
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