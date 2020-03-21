(havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM - Son Dakika

(havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM

6 saat önce

Belgrad Ormanı'na gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.

(havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM, System.String[]

Belgrad Ormanı'na gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.

Piknikçiler dünden bu yana Belgrad Ormanı'na akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın piknik ve mangal yasağı getirmesine rağmen İstanbullular, ormana gelmeye ve mangal yapmaya devam ediyor. Ormandaki kalabalık öğleden sonra daha da arttı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kalabalık, masalara oturdu. Belgrad Ormanı'na pikniğe gelenlerin bir çoğunun mangal yapmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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Mangal yapanların görüntüsü

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

Piknikçilerin görüntüsü

Ormanın girişindeki araç kuyruğundan görüntüler

Detaylar


- İstanbul
Belgrad Ormanları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:15 Kaynak: DHA

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