(havadan görüntülerle) beşiktaş'ta parktaki peyzaj çalışmalarına mahalleliden

BEŞİKTAŞ Belediyesi tarafından peyzaj çalışmasına başlanan Murat Parkı'nda yeşil alanın azaltıldığını iddia eden mahalle sakinleri projeye tepki gösterdi. Beşiktaş Belediyesi 'nden yapılan açıklamada,"Yeşil alanlarımızın azalması söz konusu olmadığı gibi aksine yeni yapılan projede toplam yeşil alan miktarı 2 metrekare artacaktır" denildi.

Beşiktaş Akatlar'da bulunan Murat Parkı'nda çocuk oyun alanın zemininde oluşan hasarın düzeltilmesi için mahalle sakinleri Beşiktaş Belediyesi'ne dilekçe verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Belediyesi geçtiğimiz günlerde Murat Parkı'nda yenileme ve peyzaj çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken mahalle sakinleri yeşil alanın azaltıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

İÇERİDE ÇİM KALMADI

Parkta yeşil alanın azaldığını iddia eden bina sakini Erdoğan Çamoğlu, "Daha önce güzel döşeme çim alanı vardı. Parkta sadece çocukların oynadığı yerde plastikler vardı onlar kalkmıştı. Biz onun düzeltilmesi için çevredeki binalar sakinleri olarak komple dilekçe verdik. Biz içeride ne yapıldığını bilmiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla içeride çim kalmadı. Çocuklar nasıl oynayacak onu da bilmiyoruz. Eskiden güzel çim vardı. Şimdi yapılınca nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

ÇALIŞMA HENÜZ BİTMEDİĞİ İÇİN NASIL OLACAĞINI BİLEMİYORUZ

Başka bir bina sakini Ayhan Çamur ise, "Benim iki çocuğum var. Bu park apartmanımızın yanında olduğu için sürekli buraya geliyoruz. Yakın park olarak başka gidecek parkımız yoktu. Daha önce parkın sol tarafında yeşillik alan vardı. Sağ tarafında çocuk oyun yeri vardı. Alt tarafta da yetişkinler için spor alanı vardı. Çocukların oynadığı yer yıpranmıştı ve yenilenmesi gerekiyordu. Şu an yenilenme çalışması yapılıyor ama çalışma henüz bitmediği için nasıl olacağını da bilemiyoruz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KONUYLA İLGİLİ TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi ise sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Murat Parkı'nda yeşil alanlar korunarak komşularımız için özel alanların oluşturulması ve mevcut yerleşimin düzenlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Yeşil alanlarımızın azalması söz konusu olmadığı gibi aksine yeni yapılan projede toplam yeşil alan miktarı 2 metrekare artacaktır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Drone ile park'ın havadan görüntüsü

-Parkta yapılan çalışmalar

(AKTÜEL)

-Beşiktaş Belediyesi'nin Murat Parkı girişine astığı bilgilendirme pankartı

-Parktan görüntü

-İşçilerin çalışması

-Parktaki yenileme çalışmaları

-Mahalle sakinleri ile röp

-Genel ve detaylar

- İstanbul