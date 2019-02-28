(Havadan Görüntülerle) Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHABeykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Beykoz
'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.
Olay, Kanlıca
Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle taşlar ve toprak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü. Patlayan su borusu, İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Trafik ekipleri çökmenin meydana geldiği noktada trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde vermeye çalıştı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE olay yeri
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-Çöken istinat duvarının görüntüsü
-Yola saçılan toprak ve kaya parçaları
-Devrilen aydınlatma direği
-Ekiplerin çalışması
- Polis
ekiplerinin trafiği kontrol etmesi
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:22 Kaynak: DHA
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