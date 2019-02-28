Son Dakika Haberleri: (Havadan Görüntülerle) Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü

(Havadan Görüntülerle) Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHABeykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.

(Havadan Görüntülerle) Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Beykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü. 

Olay, Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle taşlar ve toprak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü. Patlayan su borusu, İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Trafik ekipleri çökmenin meydana geldiği noktada trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde vermeye çalıştı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE olay yeri

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-Çöken istinat duvarının görüntüsü

-Yola saçılan toprak ve kaya parçaları

-Devrilen aydınlatma direği

-Ekiplerin çalışması

- Polis ekiplerinin trafiği kontrol etmesi

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:22 Kaynak: DHA

Sabah, Beykoz, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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