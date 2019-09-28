Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) beykoz'da tır devrildi(2)
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(havadan görüntülerle) beykoz'da tır devrildi(2)

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHABeykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında devrildi.

(havadan görüntülerle) beykoz'da tır devrildi(2), System.String[]

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden Murat Şibik yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında devrildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şibik ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bir görgü tanığı "bariyerlere çarptıktan sonra aşağı yuvarlandı.TIR'da bir kişi vardı,yardım ettik biz de" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
Yaralıdan görüntü
Ambulansa konulması
Genel ve detaylar



İtfaiye, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
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