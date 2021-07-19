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(havadan görüntülerle) BEYKOZ'DA TIRTIL İSTİLASI - Son Dakika

(havadan görüntülerle) BEYKOZ'DA TIRTIL İSTİLASI

19.07.2021 11:29
(havadan görüntülerle) BEYKOZ'DA TIRTIL İSTİLASI, System.String[]

BEYKOZ Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor.

- BEYKOZ Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor.

AĞAÇLARDA, EVLERİN DUVARLARINDA BİLE VAR

Beykoz'un Akbaba Mahallesi yaklaşık 1 aydır tırtıl istilasıyla uğraşıyor. Neredeyse mahallenin tamamında yaşayanların evlerinin bahçesi, bostanı ve meyve ağaçları bulunuyor. Bahçe içindeki bir iki katlı evlerin duvarlarında bile tırtıllar geziyor. Bölgede bulunan meyve ve fındık ağaçları tırtıllar tarafından sarılmış durumda. Tırtılların yapraklarını yediği ağaçların kuruduğu da görülüyor. Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor. Bölgede yaşayanlar ağaçlardan sonra ekinlere, lahanalara da tırtılların dadandığını belirtiyor.  Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç ise durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirterek, izin verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçlayarak durumla baş etmeye çalıştıklarını anlattı.

"BEN KENDİ İLACIMI KENDİM YAPAYIM"

Yüksel Kılıç, Tarım İlçe Müdürlüğü'ne durumu bildirdiğini ve kendisine insan sağlığına zararlı olmayan ilaçları önerdiklerini belirterek, "O ilaçlardan biz aldık, kullanmaya başladık. Bin lira ile bin 500 lira arası fiyatı olan bir ilaçlama makinesi aldık. İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracı bir bölgeye geldi, o bölgeyi de ben analiz ettim ilacın tesir edip etmediği konusunda. Fazla da tesir etmedi yani. Ben kendi ilacımı kendim yapayım diye yola çıktım" diye konuştu.  Mahallede yaşayan Hüseyin Öztürk ise, "Ağaçlara kurt sardı, kiraz ağacı, erik ağacı, fındık ağacı, hepsinde var yani şu anda. Bir ay falan oldu, felaket oldu yani, o zamana kadar olsa da gözükmüyordu, şu anda felaket gözüküyor. Evlere girmiyor ama evlerin çevresinde, erik ağaçlarında, her şeyde var, lahana da falan" dedi.

DUVARLARINI FIRÇAYLA TEMİZLİYOR

Bahçesinde ve evinin duvarlarında tırtıl saran Fatma Kılıç, "Bizim bu duvarlar hep bembeyaz kurt sarıyor. Camı, kapıyı açamıyorum. Kurtlar yedi bizi, bir şey başaramıyoruz. Hortumla su tutuyorum, araba fırçalarıyla yere döküyorum, elimden geldiği kadar bir şeyler yapıyorum. Elbise yıkıyorum, asıyorum balkona, topluyorum hep kurt, sirkeliyorum, bazen yeniden makineye atıyorum" dedi.

"BU TIRTIL SORUNU ASLINDA KISMEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ"

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Murat Kapıkıran, "İklim değişikliğinin etkisiyle dünyada çeşitli bölgelerde bulunan çeşitli canlı türlerinin farklı bölgelerdeki uygun ekolojik şartlar nedeniyle uzun yıllar içerisinde göç ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle fındık zararlısı olan Amerikan beyaz kelebeğinin Türkiye'ye gelişi. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde görülmeye başlanan bu tırtıl sorunu aslında kısmen iklim değişikliğinin etkisiyle, uygun hava koşullarının dar bir zaman aralığına sıkışmasıyla çok yaygın bir popülasyon görüldüğünü söyleyebiliriz" dedi.

- İstanbul

İstanbul, Fındık, Beykoz, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) BEYKOZ'DA TIRTIL İSTİLASI - Son Dakika


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