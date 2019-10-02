Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) - beykoz'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Son Dakika Güncel Haber

(havadan görüntülerle) - beykoz'daki orman yangınında kundaklama şüphesi

1 saat önce

BEYKOZ'da üç farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

(havadan görüntülerle) - beykoz'daki orman yangınında kundaklama şüphesi, System.String[]
BEYKOZ'da üç farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kundaklama ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Yangın söndürülürken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık arazide meydana gelen yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın iki dönümlük ormanlık alanı etkilemiş ve üç ayrı noktadan başlamış olduğu tespit  edilmiştir. Kundaklama ihtimaline yönelik ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Görüntü dökümü:
--------------
-Cep telefonu
-Yangın
- İtfaiye ekipleri
-Helikopter
-Havadan alanın görüntüleri


- İstanbul
İstanbul, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çantasında OGS ile yolculuk, vatandaşa pahalıya patladı
Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:27:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) - beykoz'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]